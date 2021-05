„Auch wenn Vereinsarbeit 2020 nur begrenzt möglich war, so stellte doch gerade die Pandemie die Ehrenamtlichen vor ganz besondere Herausforderungen“, so Grimm. Kontakte aufrecht erhalten, Menschen zumindest virtuell zusammenbringen und Hilfe leisten – darum sei es vor allem gegangen. Die zwei Preisträger hätten nicht nur in ihren Aufgaben weitergemacht, sondern teilweise sogar neue Aufgaben übernommen. „Und mit ihrer Ehrung möchten wir, der Rat der Stadt Beverungen, als Vertreter aller Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich Dank sagen an alle Ehrenamtlichen in unserem Stadtgebiet und sie dazu ermuntern, ihre Arbeit im Sinne der Menschen fortzuführen.“ Bernd Hake Fußball und Feuerwehr sind die Passionen von Bernd Hake. Im Alter von zehn Jahren begann er das Fußballspielen beim VfB Beverungen. Sein Vater war dort genau 30 Jahre von 1954 bis 1984 Vorsitzender. Und nach seiner aktiven Zeit als Spieler ist Bernd Hake dem Weg seines Vaters gefolgt und hat verschiedene Ehrenämter im Vorstand des VfB Beverungen bekleidet.