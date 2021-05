Feuerwehr Paderborn rückt an Pfingstmontag zu Brand an der Oppelner Straße aus

Paderborn -

Die Feuerwehr Paderborn musste am Pfingstmontag zu einem Feuer an der Oppelner Straße ausrücken. Dort war es aus unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch im Bereich eines Anbaus an einer Garage gekommen.