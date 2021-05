Umweltthemen rücken in den Fokus

Ohne großes Getöse haben sich zu Beginn der neuen Wahlperiode im November die schwarzen und grünen Partner ans Werk gemacht. Natürlich hätte es auch für Schwarz-Rot wieder eine Mehrheit gegeben, räumt die CDU-Fraktionsspitze im Gespräch mit dieser Zeitung ein. „Es ist nicht der Punkt, dass wir mit der SPD nichts erreicht hätten“, sagt Brigitte Sawade-Meyer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende. „Aber im Wahlergebnis haben wir schon den Wählerwillen gesehen, dass es CDU und Grüne gemeinsam versuchen sollten.“ Und auch Fraktionschef Detlef Beckschewe sagt: „Es war aus meiner Sicht eine sehr gute Zusammenarbeit mit der SPD.“ Aber es sei jetzt an der Zeit, mit einem neuen Partner in eine andere Richtung zu gehen. „Umweltthemen haben vorher eine Nebenrolle gespielt, jetzt wird das anders“, so Beckschewe. „Klare Ergebnisse quer durch die Politikfelder“ Sowohl Beckschewe und Sawade-Meyer als auch ihre Kollegen von den Grünen, Cornelia Schmelzer und Siegfried Gutsche, betonen die langen, konstruktiven und von Wertschätzung geprägten Gespräche.