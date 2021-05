Leckeres Schrotbrot – noch einmal verbessert – und saftiger Platenkuchen hätten eigentlich am Pfingstmontag, dem traditionellen Mühlentag, an der alten Niemöllers Wassermühle verkauft werden sollen. Die Coronapandemie hat auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gleichwohl haben Jesse Oppenhäuser und Karl-Heinz „Carlo“ Stoßberg vom Mühlenförderverein einen Blick in „ihre“ Mühle gewährt. Es schmerzt den Vorsitzenden des Mühlenvereins und Geschäftsführer Stoßberg, dass erneut – und ausgerechnet im Jahr des 30-jährigen Bestehens ihres Vereins – keine Besucher empfangen werden können. „Wir hoffen auf die zweite Jahreshälfte, und dann auf ganz viele Interessierte“, sagt Oppenhäuser.