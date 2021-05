400er-Inzidenz und Mutationsrisiko

In Bielefeld wird Druck gemacht, die vor dem Coronavirus schützenden Vakzine an die Frau und den Mann zu bringen. Die Großstadt liegt in Sachen Coronavirus-Neuinfektionen in NRW unter den Top 3. Am Beispiel Oberlohmannshof, der aus 23 großen Wohnblöcken bestehenden Plattenbausiedlung mit etwa 85 Prozent Migrantenanteil, wird klar, warum in Bielefeld im Vergleich zum restlichen OWL der Inzidenzwert so hoch ist. In den sozialen Brennpunkten ist die Impfbereitschaft gering. Sprachschwierigkeiten, Unwissen über die Gefährlichkeit des Coronavirus, Falschnachrichten und Propaganda aus unterschiedlichen Kanälen halten Bielefelder mit Migrationshintergrund ab, sich schützende Vakzine impfen zu lassen. Das sagt Dr. Theodor Windhorst, medizinischer Leiter des Bielefelder Impfzentrums.