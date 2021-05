Trotz des wechselhaften Wetters waren etwa 60 Besucher der Einladung gefolgt, unter ihnen auch Besucher aus benachbarten Gemeinden. „Das ist der erste Gottesdienst in Rehme seit mehr als fünf Monaten“, berichtete Pfarrer Rainer Labie. In den Wochen zuvor hatte die Gemeinde sonntags das Angebot der Offenen Kirche gemacht. Es ermöglichte den Gemeindegliedern, in der Kirche zu beten oder eine Kerze anzuzünden. Am Pfingstsonntag war nun, auf Grundlage geltender Auflagen, ein Gottesdienst in dieser Form möglich. Die Besucher mussten sich über die Luca-App registrieren, um die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Die Sitzreihen waren mit ausreichend Abstand angeordnet. Die Teilnehmenden mussten einen Mundschutz tragen. „Ich finde es bewegend, die vielen Gemeindeglieder wiederzusehen“, sagte Ingrid Wilmsmeier, Gemeindepädagogin und Prädikantin im Kirchenkreis Vlotho.