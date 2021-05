Zumindest am Vormittag gab es dazu Sonnenschein. Es ist, wie berichtet, die zweite Saison unter Coronabedingungen. Insbesondere Familien haben am Pfingstmontag die Möglichkeit zum Besuch im Loher Bad genutzt. Schon gleich zu Beginn war der Ansturm auf die Becken groß. Kein Wunder, denn bei Temperaturen unweit von 20 Grad bot sich ein kleiner Ausflug ins Freibad an. „Das Wetter ist perfekt“, fand auch Doris Unger vom Förderverein des Freibades. Zwar sei derzeit das Wasser noch kühl, aber dies könne sich in den kommenden Tagen ändern, wenn die Temperaturen in der Nacht nicht mehr so niedrig sind. Für maximal zwei Stunden dürfen sich die Besucher im Freibad aufhalten.