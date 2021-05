Fast ein Jahr ist es her, dass Samir Arabi, Sport-Geschäftsführer des DSC Arminia Bielefeld, den symbolischen Vergleich aus dem Wassersport wählte: Als Reporter ihn im Juni 2020 – der Aufstieg war gerade perfekt – nach den Zukunftschancen des Vereins im Vergleich mit den anderen Fußball-Bundesligisten fragte, antwortete er: „Uns steht ein Wettstreit mit 17 Motorbooten bevor, und wir sitzen in einem Schlauchboot.“ Seit Samstag steht fest: Der Klassenerhalt ist geschafft. Oder mit anderen Worten: „Erstklassig gepaddelt“, und so steht es auch auf den Klassenerhalt-Shirts, die nach dem 2:0-Sieg in Stuttgart übergestreift wurden. Das freut neben den vielen weiteren Fans auch die Bürgermeister der fünf Kommunen im Altkreis Halle. Denn Borgholzhausen, Halle, Steinhagen, Versmold und Werther gehören jeweils zu den fast 30 Partnerstädten und -gemeinden des DSC Arminia Bielefeld in Ostwestfalen-Lippe. In dieser Zusammenarbeit werden unter anderem Veranstaltungen, Testspiele und viele andere kreative Aktionen auf die Beine gestellt.