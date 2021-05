Prädikat: Erwartungen übertroffen

Nach fünf Jahren können Uwe Gehring und Wolfgang Lamek, zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vereinsvorstandes, bilanzieren: Die Rechnung ist nicht nur aufgegangen, sondern hat die ursprüngliche Kalkulation sogar übertroffen. Deutlich sogar, was mit wenigen Zahlen zu belegen ist: 2019 machte der Dorfladen einen Jahresumsatz von 290.000 Euro. „Die meiste Rendite erzielen wir aber mit den belegten Brötchen und Kaffeeausschank“, erzählt Uwe Gehring, unter anderem also über das kleine angeschlossene Café. Das allerdings war 2020 fast durchgehend geschlossen. Und dennoch stieg der Umsatz auf 295.000 Euro. „Im vergangenen Jahr haben also mehr Kundinnen und Kunden mehr Produkte gekauft“, sagt ein zufriedener Wolfgang Lamek.