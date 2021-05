Als größte muslimische Organisation in Deutschland untersteht die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, kurz Ditib, der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet – und damit auch dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Cem Özdemir (Grüne) bei einer Solidaritätskundgebung für Israel am Brandenburger Tor in Berlin. Foto: Bernd Elmenthaler via www.imago-images.de „Ich verstehe die Naivität nicht. Ditib ist Teil einer hierarchischen Organisation, und die bekommt ihre Anweisungen vom türkischen Staatspräsidenten. Die Landesregierung von NRW und die CDU dort haben dafür gesorgt, dass Erdogan Zugang zu deutschen Schulen bekommt. Das ist unfassbar.