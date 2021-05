Vom 10. Juli bis Ende August soll es dabei an mehreren Orten in Absprache mit den Ordnungsämtern coronakonforme Open-Air-Auftritte von Krawallo mit ihrem Familien-Rock‘n‘Roll geben. Mit dabei sind auch „Von den Helden“ mit Bare-Bones- und Kneipenmusik.

Unterstützt wird die Reihe von der Volksbank Herford-Mindener Land. Der Vorverkauf für die Konzerte startet Mitte Juni.

Die Planungen bauen auf dem bewährten Konzept des Vorjahres auf. Hier wurden bereits Konzerte in privaten Gärten in Enger, Spenge, Vlotho und Hiddenhausen veranstaltet . Für dieses Jahr sucht der Verein noch weitere große und von der Straße nicht einsehbare Privatgärten, in denen Konzerte durchgeführt werden können. Interessenten können sich per Mail an info@kinder-kultur-bewegung.de melden.

„Gesund sein und werden wird durch emotionales Wohlbefinden und Glück begünstigt. Das Erleben von Musik kann also nachweislich Gesundheitsförderung sein“, erklärt Heidi Schumacher von Wittekinds Kultur. „Und wir möchten den Menschen in der Region etwas zum Freuen anbieten – mit Musik klappt das großartig“, ergänzt der Vorsitzende Dirk Unternbäumer.

Die Auftritte werden mit einer stark begrenzten Gästeanzahl durchgeführt. Dabei sind vielfältige Auflagen – etwa im Bezug auf den Getränke-Ausschank – zu erfüllen. „Wir unterstützen dieses ehrenamtliche Engagement sehr gerne, um uns allen in dieser noch immer schwierigen Zeit ein wenig mehr Normalität und Freude an der Musik zu ermöglichen“, erklärt Andreas Kelch von der Volksbank.