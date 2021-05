Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Angriff am Freitagabend, 21. Mai, gegen 22.15 Uhr. Die Jägerin lief gerade vom Hochsitz zu ihrem Auto zurück, das sie an der Dünner Straße geparkt hatte. Der Hochsitz befindet sich an einem Feldweg zwischen Bäderstraße und Dünnerstraße an einem kleinen Waldstück.

Plötzlich merkte die Frau, dass jemand hinter ihr war. Als sie sich umdrehte, schlug diese Person mit einem unbekannten Gegenstand auf die Jägerin ein. Die 37-Jährige wurde am Kopf getroffen und ging zu Boden. Der Täter floh zu Fuß.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu dieser Zeit eine Person in der Nähe des Waldstücks gesehen haben oder weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.