Bielefeld -

Von Burgit Hörttrich

15 Minuten ins Freibad. Kreischen, Wasserplätschern. Eine Fachangestellte für Bäderbetriebe – im Folgenden stets Bademeisterin genannt – steht am Beckenrand. Und dichtet: „Die Liebe brennt, das Wasser kühlt ... ich lasse Dich nicht untergeh‘n.“ So geht es zu in der Uraufführung des Viertelstunden-Hörspiels von Anna Jelena Schulte.