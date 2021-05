Erinnerungs-Fackel zieht durch Enger

Zum Gedenken an die Schlacht von Solferino und den Ursprung der weltweiten Bewegung unternehmen jährlich viele Rotkreuzler einen Fackelumzug (Fiaccolata) von Solferino nach Castiglione delle Stiviere.

Da ein Fackelumzug aufgrund der aktuellen Corona-Lage in diesem Jahr erneut nicht möglich ist, findet zum zweiten Mal eine digitale Fiaccolata statt: Am 24. Juni ab 18.59 Uhr.

Der DRK-Landesverband Westfalen-Lippe hat jetzt eine Fackel als Licht der Hoffnung und der Menschlichkeit auf den Weg nach Solferino gebracht, wo sie am 24. Juni ankommen wird. Von Münster aus soll die Fackel bis nach Österreich gereicht werden und von dort aus nach Italien wandern.

DRK-Leiter Yannic Winter übernimmt die Fackel vor dem Spenger Rathaus vom Spenger Rotkreuzleiter Alexander Lütkemeyer. Foto: PM

Am vergangenen Donnerstag nahm Rotkreuzleiter Yannic Winter vom Ortsverein Enger die Fackel vom Spenger Rotkreuzleiter Alexander Lütkemeyer entgegen. Im Anschluss wurde mit der Fackel das Wahrzeichen Engers, die Liesbergmühle besucht. „Vor der illuminierten Mühle konnte sie wunderbar in Szene gesetzt werden“, sagt Kathrin Winter vom DRK Enger.

Am Freitag ging es dann weiter zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten und wichtigen Orten: zum Rathaus, zum Gerbereimuseum, zum Kleinbahnmuseum, zur Stiftskirche und zum Widukind-Museum. Natürlich durfte auch ein Bild vor der DRK-Unterkunft als Teil der großen Rotkreuzfamilie nicht fehlen. Dort wurde die Fackel mit einem Bild Henry Dunants präsentiert. Zur Erinnerung an ihn und sein Wirken bei und nach der Schlacht von Solferino.

Die DRK-Mitglieder machen mit der Fackel vor Engers Sehenswürdigkeiten Halt – hier vor dem Widukind-Museum. Foto: PM

„Die Bilder werden im Internet gepostet und sollen den Weg der Fackel unter dem Hashtag #Fiaccolata 2021 wie eine Bildergeschichte nachvollziehbar machen“, erklärt Rotkreuzleiter Yannic Winter. Insgesamt neun Engeraner beteiligten sich an der Aktion.

Am Abend wurde das Licht dann an der Evangelische Autobahnkirche Exter an den DRK-Ortsverein Vlotho übergeben. Von dort aus nahm es den Weg über die Ortsvereine Löhne und Bünde zum DRK-Kreisverband Melle. Somit hat es den DRK-Landesverband Westfalen-Lippe verlassen und setzt seine Reise nach Italien im DRK-Landesverband Niedersachsen fort.