Erneut Feuer in einem leerstehenden Hotel in Bad Wünnenberg gelegt – Zeugen gesucht

Bad Wünnenberg -

Nach dem erneuten Feuer in einem leerstehenden Hotel am Montagnachmittag in Bad Wünnenberg hat die Polizei den Brandort noch am Abend beschlagnahmt. Sie sucht nun nach dem Täter, der aus dem Haus flüchtete. Brandexperten der Kreispolizeibehörde Paderborn sind am Dienstag am Tatort.

Von