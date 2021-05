Staffelstab in Wewer übergeben

Wewer -

Bürgermeister Michael Dreier und Sportdezernent Wolfgang Walter haben kürzlich die 400 Meter lange Rundbahn am Sportplatz in Wewer zur Nutzung an die Vereine übergeben. „Ich freue mich, dass dem TSV und dem SC Wewer nun eine so hochwertige und gut ausgestattete Laufbahn zur Verfügung steht“, betonte Bürgermeister Michael Dreier bei der Einweihung.