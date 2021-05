Markuskreuz in Buke restauriert

Gemeinde Altenbeken investiert 7500 Euro in Sanierungsmaßnahme

Altenbeken -

An der Dorfstraße in Buke – an der Einmündung zur Feldflur – steht seit beinahe 100 Jahren unter einer mächtigen Buche das Markuskreuz. Das denkmalgeschützte gusseiserne Kreuz wurde im vergangenen Jahr von Diplom-Restauratorin Dorothee Brück restauriert und konserviert.