Schokofrüchte auf dem Tablett serviert

Michelle Marx ist Schaustellerin mit Leib und Seele. Mit ihrem Imbisswagen sind sie und ihr Mann Nikolas Traber in ganz Deutschland auf Volksfesten, Jahrmärkten und Kirmessen unterwegs. Bis Corona kam. Seit mehr als einem Jahr steht ihr Wagen auf dem heimischen Hof in Eilshausen. „Wann‘s wieder losgehen kann, wissen wir nicht“, sagt die 23-Jährige sichtlich betrübt. Aber rumsitzen und Sozialleistungen beziehen, dass wollte die Familie nicht. Eine Alternative musste her. „Wir haben uns mit meinen Eltern und meinem Bruder beraten und sind auf das Schokoladen-Taxi gekommen“, erzählt Michelle Marx. Nun bietet sie Früchte und Gebäck mit Schokolade an. Die die Köstlichkeiten bringt sie den Kunden bis an die Haustür.