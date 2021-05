Eiserner Meisterbrief zum 65. Jahrestag

Konrad Baumhör absolvierte in den Jahren von 1948 bis 1951 seine Ausbildung zum Zimmerer. 1956 legte er seine Meisterprüfung vor der Handwerkskammer Kassel ab und übernahm im Jahr 1971 von seinem Vater Josef Baumhör den an der Bielefelder Straße in Bad Lippspringe ansässigen Zimmereibetrieb. 1982 siedelte die Firma in das Gewerbegebiet Am Vorderflöß um.

Die Zimmerei zählt zu den beiden ältesten Handwerksbetrieben der Stadt Bad Lippspringe. Die Familie Baumhör blickt heute auf eine Tradition von mehr als 200 Jahren in der Zimmermannszunft und dies über insgesamt acht Generationen zurück. 1992 übernahm Sohn Josef Baumhör den Betrieb. Auch Enkel Guido Baumhör ist im Familienunternehmen tätig.