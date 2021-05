Sommerbad lockt wieder Schwimmer

Nach Komplettausfall im Jahr 2020 startet am Dienstag in Brakel die Saison mit Corona-Auflagen

Brakel -

Von Frank Spiegel

Coronabedingt mehr oder weniger ins Wasser gefallen ist die Freibadsaison 2020 in allen Städten des Kreises Höxter. In Brakel ist sie allerdings komplett ausgefallen. Der Grund: ein kapitaler Pumpenschaden. Der ist jetzt behoben – von Dienstag, 1. Juni, an kann im Brakeler Sommerbad geschwommen werden.