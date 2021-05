Ein Gottesdienst oder eine Messe ohne Gemeindegesang? Noch vor 15 Monaten hätten wohl die meisten aktiven Gemeindeglieder das für undenkbar gehalten. Und doch ist es seit Ausbruch der Corona-Pandemie bittere Realität: Bei Zusammenkünften in den Kirchen, wenn sie denn überhaupt erlaubt waren, musste die Gemeinde Maske tragen, Choräle konnten nur gespielt, vorgelesen oder von solistischen Sängern vorgetragen werden. Der Gesang, der so viel Gemeinschaft spendet, so viele Emotionen freilegt fehlte. Nun ist, den sinkenden Corona-Zahlen sei dank, ein erster Schritt zurück in die Normalität gemacht. Freiluftgottesdienste „Wir planen ab sofort, alle Gottesdienste, soweit möglich, im Freien zu veranstalten“, sagt Tim Wendorff, Pfarrer der Evangelischen Weser-Nethe-Kirchengemeinde Höxter. In Höxter hinter der Marienkirche, in Beverungen am Gemeindezentrum sowie in Bruchhausen im Kirchgarten und in Amelunxen im Lebensgarten werden die Gottesdienste unter freiem Himmel abgehalten – dann natürlich auch mit Gemeindegesang.