„Es ist einfach existenzbedrohend“

Die neue Verordnung macht ihnen das Leben schwerer. Dem Kreis Höxter, der bislang von der Bundesnotbremse nicht betroffen war, ist seit dem 15. Mai eine kleine, aber entscheidende Fessel angelegt worden. Im Einzelhandel muss seit Mitte des Monats beim Einkaufen von den Kunden zwingend ein negativer Schnelltest vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden sein darf und von einer offiziellen Teststelle bestätigt sein muss. Zu Hause einen Selbsttest aus der Drogerie oder dem Supermarkt zu nutzen und dann einkaufen zu gehen, ist nicht erlaubt. Bis zum 15. Mai galt im Kreis Höxter wochenlang das „Click and Meet“-System. Mit einem festen Termin konnte eingekauft werden. In der Regel konnte dieser Termin gleich an der Ladentür abgemacht werden. Und das lief reibungslos. Kundenzahl ist gesunken Jetzt kommt aber die Pflicht, einen negativen Test vorzulegen. Das führt nach Angaben zahlreicher Händler in der Warburger City dazu, dass die Zahl der Kunden deutlich abgenommen hat. Einzelhändler wie Ralf Kurten (Sport Mewes) sprechen von einem Rückgang von mehr als 50 Prozent. Zudem wüssten viele Kunden von der Regel überhaupt nichts und müssten dann an der Tür abgewiesen werden.