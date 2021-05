Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Pfingstsamstag gegen 16.30 Uhr in der Unteren Hauptstraße in Höhe einer Baustelle. Ein 22-jähriger VW-Golf-Fahrer wollte von einem Grundstück aus auf die Hauptstraße abbiegen und stieß dabei mit einem von links aus Richtung Roggenthal kommenden Peugeot zusammen, der Richtung Borgentreich unterwegs war. Der Golf-Fahrer und auch der 59-jährige Peugeot-Fahrer verletzten sich bei der Kollision nicht. Zwei Kleinkinder, die in dem Golf mitfuhren, sind vom Rettungswagen vorsorglich ins ein Krankenhaus gebracht worden.

Der VW Golf wies einen erheblichen Frontschaden auf und musste abgeschleppt werden. Zusammen mit dem Frontschaden am Peugeot schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 8000 Euro.