Erhalt von Altem – Gestaltung von Zukunft

Der Erhalt seit Jahrhunderten bestehender Gebäudeensembles in Amelunxen und deren Besonderheiten ist Hubert Blaschke ein besonderes Anliegen. Mit großer Akribie und viel Sachverstand hat er beispielsweise den Torbogen eines ehemaligen Bauernhauses „An der Kleinschmiede“ oder die Gemälde von ehemaligen Hausansichten sowie Wandmalereien und geschnitzte Tafeln wieder sichtbar und damit auch erlebbar gemacht. Hierzu zählen auch die Ortseingangsschilder. Bürgermeister Hubertus Grimm sagte in seiner Laudatio: „Ganz besonders am Herzen liegt ihm der Lebensgarten zusammen mit anderen aktiven Amelunxerinnen und Amelunxern, die im Zentrum ihres Dorfes dafür gesorgt haben, dass hier eine Begegnungsstätte in natürlicher Umgebung entsteht, in der sich sowohl die hier lebenden Menschen als auch die Gäste besonders wohlfühlen.“ Es ließe sich noch viel über die Schönheiten von Amelunxen berichten, so Grimm, aber vor allen Dingen über die sehr engagierten Menschen in dieser Ortschaft.