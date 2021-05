Vor allem die Einbeziehung vieler Akteure in einem breiten Beteiligungsverfahren in der frühen Phase des Projektes beurteilt der Vorstand von „Pro Bielefeld“ als angemessen und gelungen. „Umso mehr überrascht jetzt die vorgesehene Testphase der Sperrung am Waldhof und dabei insbesondere deren Verlängerung über den Winter bis 2022 hinaus ,“ heißt es in einer Mitteilung.

Gerade nach der langen Zeit Covid-bedingter Reduzierungen sollte es doch das Ziel sein, „ohne weitere Einschränkungen eine Belebung der Innenstadt zu erreichen, zumal andere den Verkehr ohnehin beeinträchtigende Maßnahmen (Jahnplatz) noch nicht abgeschlossen sind. Insofern schließen wir uns ausdrücklich dem Votum der Kaufmannschaft Altstadt an und plädieren für eine Verschiebung, zumindest aber eine Reduzierung auf den ursprünglich vorgesehenen Testzeitraum.

Der Vorstand der Initiative „Bielefelder Konsens - Pro Bielefeld“ geht davon aus, „ dass sich die Sperrung des Waldhofs wegen der aktuellen Nutzungsnotwendigkeiten als wenig sinnvoll erwiesen wird .“