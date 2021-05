Mehr Betten auf der Intensivstation

Bad Driburg -

Von Marius Thöne

Die Katholische Hospitalvereinigung investiert derzeit 1,7 Millionen Euro in den Umbau des St.-Josefs-Hospitals in Bad Driburg. Die Intensivstation wird von sechs auf zehn Betten erweitert, außerdem wird eine Notfallaufnahme mit sechs weiteren intensivmedizinischen Betten geschaffen. Darüber hinaus soll es Behandlungsmöglichkeiten für Schlaganfallpatienten geben. Dazu ist eine telemedizinische Anbindung an das St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter in Planung.