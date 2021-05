Sehnsucht nach dem Jungfernflug

Der Rentner bedauert, dass sein zeitaufwendiges Hobby zu kurz gekommen ist. Jetzt brennt er darauf, seine Nachbauten wieder abheben zu lassen. „Wer einmal die Freude am Modellbau und am Fliegen erlebt hat, ist ein Leben lang davon fasziniert“, sagt Leo Diekmannshemke. Seit Jahrzehnten ist er Mitglied der Modellbaugruppe, der aktuell 20 aktive Modellflug-Piloten angehören. In der Szene sind nicht nur die Modelle des Sender Urgesteins, sondern auch seine Flugkünste bekannt. Diese Leidenschaft teilt er mit Helmut Müller (64) aus Brakel.