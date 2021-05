Vlotho -

Von Jürgen Gebhard ,

Die beiden Experten der Deutschen Bahn werden am Donnerstag, 27. Mai, doch nicht persönlich an der Ratssitzung in Vlotho teilnehmen, um über die geplante ICE-Strecke zu informieren. Wegen der Pandemie dürften sie derzeit einen solchen auswärtigen Termin nicht wahrnehmen, das hat Bürgermeister Rocco Wilken erfahren.