Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall etwa 500 Meter hinter der Anschlussstelle Diemelstadt. Der schwer verletzte Lastwagenfahrer war dort an einem Stauende aus noch unbekannter Ursache auf einen anderen Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde er im Führerhaus eingeklemmt.

Die Rettungskräfte konnten den schwer verletzten Unfallverursacher schließlich aus dem beschädigten Fahrzeug befreien. Seine Identität war bis zum Abend noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Kassel gebracht. Auch ein Hubschrauber war zwischenzeitlich angefordert worden.

Die A 44 wurde wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten in Richtung Kassel gesperrt. Dies soll bis zum späteren Abend andauern. Autofahrer sollen an der Anschlussstelle Diemelstadt die U71 nehmen.

Bereits am Vormittag hatte es auf der A44 einen Unfall gegeben, der zu Staus in Warburg geführt hatte. Zwischen Warburg und Breuna war die Fahrbahn für Stunden gesperrt worden, weil einem Getränketransporter in den Morgenstunden ein Reifen geplatzt und er in die Leitplanke gefahren war. Dieser Fahrer aus Lippe wurde leicht verletzt. der Schaden dort: mindestens 70.000 Euro.