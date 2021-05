Es wird höchste Zeit für ein marktreifes Verfahren, denn der Bundestag hat in der vergangenen Woche beschlossen, dass von 2022 an Schluss sein soll mit dem millionenfachen Töten männlicher Küken. Im Moment werden noch jedes Jahr etwa 45 Millionen dieser Küken vergast, weil sie für die Geflügelwirtschaft uninteressant sind: Sie legen keine Eier und setzen nur wenig Fleisch an. Die Methode, die die Lemgoer Wissenschaftler entwickelt haben, hat nach deren Angaben bei sechs Tage alten Küken-Embryos eine Genauigkeit von 93 Prozent. Sie funktioniert im Labor, marktreife Maschinen gibt es aber noch nicht. Damit die Suche nach Investoren einfacher wird, hat NRW 200.000 Euro zugesagt. Mit dem Geld sollen die Forschungsergebnisse in den nächsten zwei Jahren validiert werden, um Investoren verlässliche Zahlen geben zu können. Die Lemgoer sind allerdings im Wettlauf mit anderen Verfahren, die ihnen um Jahre voraus sind. Wie die Wirtschaft das Tötungsverbot umsetzt, ist noch unklar.