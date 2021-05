„Darauf haben wir lange gewartet“

Endlich wieder schwimmen! Hunderte Badegäste haben sich am Dienstag in die Fluten der Paderborner Schwimmoper gestürzt. „Das ist einfach toll!“, schwärmt die zehnjährige Pia Eschenbüscher aus Hövelhof, die mit ihren Eltern Thorsten und Petra sowie den Geschwistern Timo (7) und Lea (6) nach Paderborn zum Trainieren gekommen ist. Alle drei Kinder wollen für ihre Schwimmabzeichen trainieren und haben lange darauf warten müssen.

Die Erleichterung über die Wiedereröffnung der Paderbäder ist Betriebsleiter Stefan Schumann deutlich anzumerken. „Für viele Gäste ist das eine sehr emotionale Angelegenheit und eine Frage der Lebensqualität“, berichtet er. Und auch die Mitarbeiter seien voller Tatendrang und freuten sich, dass es nun endlich wieder losgeht. Wie am Samstag berichtet, ist die Öffnung der Bäder Teil des Modellprojekts Sport, mit dem sich Kreis und Stadt Paderborn beim Land NRW beworben hatten. Neben der Schwimmoper haben auch das Hallenbad Delbrück sowie das Rolandsbad (seit Samstag) wieder geöffnet. Die Westfalen-Therme startet am Samstag, 29. Mai. Der Starttermin der Frei- und Hallenbäder in Altenbeken, Bad Wünnenberg, Büren, Harth-Weiberg, Lichtenau sowie des Naturbads Altenautal und der Sälzer Lagune ist noch unklar. Infos dazu folgen unter www.sportmodellregion.de.

Kontrolle am Eingang

Wer die Schwimmoper betreten will, muss zunächst die Voraussetzungen erfüllen: Am Eingang kontrollierte am Dienstag Dilan Atac die Besucher. Diese müssen ab sechs Jahren einen negativen Schnelltest oder beaufsichtigten Antigen-Selbsttest vorzeigen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Der Check-in erfolgt mit der Luca-App oder es kann vor Ort ein Formular ausgefüllt werden. Die Daten werden mit dem Personalausweis verglichen. Für vollständig Genesene und Geimpfte entfällt die Testpflicht, aber auch diese Bescheinigungen müssen vorgelegt werden. „Ein Foto vom Testergebnis oder Ausweis reicht nicht aus“, betont Stefan Schumann.

Paderborner Schwimmoper empfängt wieder Badegäste 1/15 Die Schwimmoper in Paderborn öffnet wieder für Besucher- Schwimm-Oper- Hallenbad, Corona, Auflagen Foto: Oliver Schwabe

Wer alle notwendigen Unterlagen dabei hat, darf die Schwimmoper mit Maske betreten. Nach dem Bezahlen an der Kasse geht es in die Umkleiden. Zahlreiche Schilder erläutern die Wegeführung. Die Maskenpflicht endet vor dem Nassbereich: Wer also Schwimmkleidung trägt, darf die Maske absetzen. Die Wegeführung zu den Duschen und Toiletten ist beschildert, außerdem gibt es Markierungen. Begegnungsverkehr lasse sich trotzdem nicht umgehen. Gereinigt werde durchgehend – das betrifft auch die Schließfächer, sagt der Betriebsleiter.

Bahnen sind getrennt

Im großen Sportbecken sind Bahnen abgetrennt, um auch hier den Abstand zwischen den unterschiedlich schnellen Schwimmern gewährleisten zu können. Bis auf die Sauna sind alle Bereiche geöffnet – auch das Kinderbecken und die große Röhrenrutsche dürfen benutzt werden. Einige wenige Liegen sind zum Verweilen aufgestellt worden. Wer genug hat, muss beim Verlassen des Bades nach dem Anziehen wieder die Maske tragen. Um die Schwimmoper fit für das Sportprojekt zu machen, wurden der Luftaustausch deutlich erhöht und die Filter aufgerüstet, sagt Schumann. So sollen die Besucher vor den gefürchteten Aerosolen geschützt werden.

Familie Eschenbüscher aus Hövelhof ist begeistert: „Das ist alles sehr gut gemacht“, stellen sie fest und wollen gerne wiederkommen. Die Schwimmoper hat vorerst montags, dienstags und freitags von 6 bis 21.45 Uhr, mittwochs von 6 bis 23 Uhr, donnerstags von 6 bis 17.15 Uhr sowie samstags und sonntags von 6 bzw. 7 Uhr bis 20 Uhr für alle geöffnet. Kassenschluss ist eine Stunde vor Betriebsende. Das Rolandsbad öffnet montags bis freitags von 6 bis 12 Uhr sowie 13 bis 20 Uhr, samstags 7 bis 12 und 13 bis 20 Uhr. Sonn- und Feiertage: 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 20 Uhr.

Fitnessstudios sind nicht dabei

Das Modellprojekt Sport ist am Dienstag ohne Fitnessstudios gestartet. Deren Betreiber und Mitglieder müssen also weiter warten. Doch unter welchen Bedingungen können die Einrichtungen wieder öffnen? Nach Aussage von Projektleiter Dirk Happe von der Stadt Paderborn muss nach aktuellem Stand der Inzidenzwert stabil unter die 50er Marke rutschen. Und auch dann müssen die Sportler mit einigen Auflagen rechnen, wie negativer Schnelltest oder der Nachweis, dass man vollständig geimpft oder genesen ist. Ebenso gehört die Rückverfolgbarkeit dazu (Luca-App). Umkleiden und Duschen werden wohl vorerst geschlossen bleiben. Dirk Happe: „Ich habe die Hoffnung, dass wir in zwei bis drei Wochen eine Situation haben, in der Hallensport und Fitnessbereiche wieder öffnen können.“ Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht.

Dazu ein Kommentar von Ingo Schmitz

Das Modellprojekt Sport läuft mit viel Aufwand für alle Beteiligten. Die Zugangskontrollen und Tests sind anstrengend, aber der Aufwand lohnt sich: Das Projekt gibt weiter Hoffnung auf ein Stück mehr Normalität und liefert Erkenntnisse im Umgang mit der Pandemie.

Bedauerlich ist, dass die ursprünglich geplante Öffnung eines Fitnessstudios vorerst aus dem Modellprojekt gestrichen wurde. Es soll Beschwerden von Konkurrenten gegeben haben, die nicht bei der Startphase dabei gewesen wären. Bei allem Verständnis für die Situation: Warum blockiert man sich gegenseitig? Es hätten doch schließlich alle von den Erfahrungen, die beim Modellprojekt hätten gesammelt werden können, profitiert!

Stattdessen bleiben alle Studios so lange geschlossen, bis der Inzidenzwert im Kreis stabil unter 50 liegt. Weitsicht sieht anders aus. Die gibt es aber offenbar in der Stadt Essen: Dort darf seit Samstag in einem Studio unter strengen Auflagen und unter wissenschaftlicher Begleitung trainiert werden, obwohl die Inzidenz über 50 liegt.