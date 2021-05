„Darauf haben wir lange gewartet“

Endlich wieder schwimmen! Hunderte Badegäste haben sich am Dienstag in die Fluten der Paderborner Schwimmoper gestürzt. „Das ist einfach toll!“, schwärmt die zehnjährige Pia Eschenbüscher aus Hövelhof, die mit ihren Eltern Thorsten und Petra sowie den Geschwistern Timo (7) und Lea (6) nach Paderborn zum Trainieren gekommen ist. Alle drei Kinder wollen für ihre Schwimmabzeichen trainieren und haben lange darauf warten müssen. Die Erleichterung über die Wiedereröffnung der Paderbäder ist Betriebsleiter Stefan Schumann deutlich anzumerken. „Für viele Gäste ist das eine sehr emotionale Angelegenheit und eine Frage der Lebensqualität“, berichtet er. Und auch die Mitarbeiter seien voller Tatendrang und freuten sich, dass es nun endlich wieder losgeht. Wie am Samstag berichtet, ist die Öffnung der Bäder Teil des Modellprojekts Sport, mit dem sich Kreis und Stadt Paderborn beim Land NRW beworben hatten. Neben der Schwimmoper haben auch das Hallenbad Delbrück sowie das Rolandsbad (seit Samstag) wieder geöffnet. Die Westfalen-Therme startet am Samstag, 29. Mai. Der Starttermin der Frei- und Hallenbäder in Altenbeken, Bad Wünnenberg, Büren, Harth-Weiberg, Lichtenau sowie des Naturbads Altenautal und der Sälzer Lagune ist noch unklar. Infos dazu folgen unter www.sportmodellregion.de.