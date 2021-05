Gewalttat im Asylheim geht vors Landgericht

Angeklagter Algerier beteuert in Bielefeld weiter seine Unschuld – Verteidiger legt Berufung gegen erstes Urteil ein

BIELEFELD -

Von Jens Heinze

Die blutige Gewalttat unter algerischen Asylbewerbern vom Oktober vergangenen Jahres in der Brackweder Flüchtlingsunterkunft an der Ecke Gütersloher Straße/Südring beschäftigt weiter die Justiz. Verteidiger Jerrit Schöll legte für den nach wie vor in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten (30) Berufung zum hiesigen Landgericht gegen das Urteil des Bielefelder Schöffengerichtes ein.