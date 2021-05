Romantische Hochzeit mitten im Meer

Eine Hochzeit mitten im Meer. Romantischer könnte es kaum sein. Am 15. Mai haben die beiden Steinhagener dort geheiratet – und ihr Geheimnis eine Woche für sich behalten, bis die Familie informiert war. Nur das Brautpaar, Standesbeamter Dieter Clausen, Fotograf Thorsten Cronauge aus Wuppertal, der schon die Wahlkampffotos der Bürgermeisterin gemacht hat, Hochzeitsorganisatorin Waltraud Brumm sowie die Gebrüder Andreas und Johann Hellmann, Betreiber eines kleinen Schipperboots – das waren alle, die am Samstag vor einer Woche dabei waren. Keine Freunde, keine Familie. Denn genau das ist ein schmerzlicher Punkt für das Paar: Sarah Süß‘ und Carsten Scheeles Hochzeitstraum beginnt in der harten Realität von Corona, mit Pandemieschutzverordnungen, die so gut wie keine Angehörigen bei einer Trauung zulassen. „Für mich war immer klar, dass ich in Steinhagen in unserem schönen Trauzimmer heiraten möchte“, sagt Sarah Süß.