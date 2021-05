Schäden beim Netzbetreiber melden

Höxter -

Von Jürgen Drüke

Inwieweit ist der heimische Netzbetreiber Westfalen Weser für Schäden an elektronischen Geräten mitverantwortlich und kann haftbar gemacht werden, wenn diese nach einem flächendeckenden Stromausfall auftreten? Hintergrund ist die Unterbrechung des Stromnetzes in Höxter am Dienstagmorgen, 11. Mai, zwischen 6.34 Uhr und 6.36 Uhr. Betroffene Hauseigentümer haben danach Schäden an Elektrogeräten bei Westfalen Weser gemeldet.