Es ist wie eine Achterbahnfahrt der Inzidenzwerte in Bielefeld. Den zweiten Werktag in Folge liegt der Inzidenzwert unter 100. Bleibt dieser Wert weiter konstant unter 100, würden in Bielefeld kommende Woche die Einschränkungen der Bundesnotbremse weiter gelockert.

Ab einer fünftägigen Inzidenz von unter 100 darf demnach zunächst die Außengastronomie öffnen – für eine begrenzte Anzahl geimpfter, genesener oder negativ getesteter Besucher. Auch private Übernachtungen in Hotels, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen sind unter den gleichen Bedingungen wieder möglich. Sinkt der Inzidenzwert stabil unter 50, dürfen Gäste mit Test, Impfung oder bescheinigter überstandener Infektion in der Gastronomie auch wieder in Innenräumen bewirtet werden.Außerdem sollen Messen, Tagungen und Kongresse möglich sein. Erleichterungen sind den Angaben zufolge auch für den Handel vorgesehen. Bei einer Inzidenz unter 100 entfallen Terminvergabe und die Erfassung von Kontaktdaten, Tests oder Impfnachweis bleiben aber erforderlich. Auch Sport- und Kulturveranstaltungen im Außenbereich mit begrenzter Personenzahl sollen erlaubt werden.

Die Zahl der nach Laboruntersuchungen bestätigten Infektionen steigt auf 15.449. Als wieder genesen gelten nach geschätzten Angaben rund 13.300 Bielefelder. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen steigt um einen 96 jährigen Mann auf 335.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden 40 (+1) Coronapatienten behandelt, 19 davon auf einer Intensivstation und 15 auch unter Beatmung.

152.747 Personen haben in Bielefeld nach letzten Angaben mindestens die erste Impfdosis gegen Corona erhalten.