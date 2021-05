Täter durchwühlt Schränke und Schubladen

Einbruch in Tierarztpraxis in Bad Lippspringe – Zeuge fällt offen stehende Eingangstür auf

Bad Lippspringe -

Eine bislang unbekannte Person ist am frühen Mittwochmorgen in eine Tierarztpraxis in Bad Lippspringe eingebrochen. Ob der Täter dabei Beute gemacht hat, steht noch nicht fest. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei über eine offen stehende Tür zu der Praxis an der Bielefelder Straße informiert.