Der 7,5-Tonner stieß bereits am Mittwoch, 19. Mai, gegen 10.30 Uhr auf der Straße Auf der Neustadt in einer Kurve gegen eine Regenrinne, die an einer Scheune angebracht ist. Dabei entstand ein Schaden, um den sich der Fahrer des Lastwagens laut Polizei nicht kümmerte.

Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadenregulierung einzuleiten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lastwagen mit SP-Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter Telefon 05271/9620 zu melden.