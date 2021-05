Infektionszahlen haben sich halbiert

Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, stieg gleichzeitig der Anteil der Genesenen zuletzt stark an. Vor einer Woche, am 18. Mai, gab es noch 522 akute Infektionen mit dem Coronavirus im Kreisgebiet. Am Mittwoch, 26. Mai, sind es 269, sodass sich dieser Wert fast halbiert hat.

Die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden, sank ebenfalls deutlich von 1.019 auf 557. Darunter sind 388 Kontaktpersonen. Es befindet sich aktuell ein Reiserückkehrer unter den 269 aktuell bestätigten Corona-Fällen.

Seit Dienstag sind drei neue Infektionen kreisweit bestätigt worden. Insgesamt sind 11.030 bestätigte Infektionen bekannt. Davon gelten 10.584 als genesen. Der Inzidenzwert liegt – laut RKI – bei 34,7. In Ostwestfalen-Lippe hat der Kreis Herford damit aktuell die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz, gefolgt von den Kreisen Minden-Lübbecke (45,7) und Lippe (47,2). Von den sechs Kreisen und der kreisfreien Stadt Bielefeld hat der Kreis Gütersloh mit 69,3 aktuell den höchsten Inzidenzwert. Grundsätzlich sinkt der Inzidenzwert aber in allen Teilen Ostwestfalens .

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (93), Spenge (33), Bünde (53), Löhne (29), Vlotho (24), Enger (15), Rödinghausen (3), Hiddenhausen (14) und Kirchlengern (5). Dazu ist zu sagen, dass alle akuten Infektionen auf die britische Mutationsvariante zurückzuführen sind. Insgesamt haben sich seit Anfang Februar 2.635 Menschen, die ihren Wohnsitz im Kreis Herford haben, mit einer Mutante des Corona-Virus infiziert. Bis auf drei Fälle der südafrikanischen Mutation und einen Fall der brasilianischen Mutation ist im Kreis Herford bislang lediglich die britische Variante vorgekommen.

Im Kreis Herford hat es bislang 177 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gegeben, wobei 157 Menschen an Corona und 20 mit Corona gestorben sind.

Derzeit werden 20 Patient*innen wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern behandelt, davon 10 mit Wohnsitz im Kreis Herford. Es werden 6 Patient*innen intensivmedizinisch betreut, fünf davon müssen beatmet werden.

Derzeit gibt es in 6 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe bestätigte Corona-Fälle. Insgesamt sind 26 Bewohner*innen und zwei Beschäftigte infiziert, die ihren Wohnsitz im Kreis Herford haben. Fünf weitere Beschäftigte sind (ohne Infektion) in Quarantäne.

Im Kreisgebiet sind gegenwärtig 40 Schüler*innen und eine Lehrkräfte infiziert. Die Infizierten verteilen sich auf 27 Schulen im Kreisgebiet. In 13 von insgesamt 129 Kitas im Kreisgebiet sind bestätigte Corona-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um Infektionen bei 12 Kindern und zwei Infektionen beim Kita-Personal.

Laut Kreisverwaltung sind die meisten Infektionen der vergangenen Woche auf das familiäre Umfeld zurückzuführen – eine Quote von 41 Prozent. Etwa gleich viele Infektionswege sind unbekannt. Eher nebensächlich ist die Zahl derjenigen, die sich auf der Arbeit und in der Schule anstecken. Nach dem Corona-Ausbruch in der Seniorenresidenz „Medicare“ in Lenzinghausen gab es kein weiteres nennenswertes Infektionsgeschehen in Pflege- und Altenheimen. Der Anteil der Ansteckungen lag hier zuletzt bei drei Prozent.