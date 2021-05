Neue Besitzerin ist die Edeka Minden-Hannover. Sie will das alte Center noch in diesem Jahr abreißen lassen und plant einen Neubau. Wie genau der aussehen soll, steht noch nicht fest. Bestandteil der Überlegungen ist auch das benachbarte Fachmarktzentrum. Auch dort ist die Edeka Minden-Hannover schon seit einigen Jahren Eigentümerin. Am 7. Mai 1992, also vor 29 Jahren, habe man die Eröffnung des Kaiser-Centers gefeiert, erinnert sich Horst Plätzer im Gespräch mit dieser Zeitung. Bis 2012 habe er das Sport- und Freizeitzentrum noch selbst betrieben, anschließend sei das Gebäude verpachtet worden . Seit einigen Jahren stand das Kaiser-Center leer und zum Verkauf. Das Gebäude verfiel. Das sei schon traurig gewesen, sagt Horst Plätzer.