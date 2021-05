„Die Infektionszahlen fallen und das Impfen schreitet gut voran. Deshalb haben wir beschlossen, den Normalbetrieb wieder aufzunehmen. Wir bitten aber unsere Mitglieder und Kunden, sich weiterhin an unsere Corona-Sicherheitsregeln zu halten“, teilt die Geschäftsführung des Kreditinstitutes mit. Dazu zähle das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Maske, Abstand, sich an die maximale Besucherzahl zu halten und den Anweisungen des Personals in den Geschäftsstellen Folge zu leisten.

Alle Corona-Sicherheitsregeln hingen am Eingang jeder Geschäftsstelle aus und seien im Internet einsehbar. „Auch, wenn wir wieder ein Stück mehr Normalität gewinnen, bitten wir alle Kunden, sich vor einer persönlichen Beratung einen Termin zu buchen – entweder telefonisch über unser Kunden-Service-Team unter 05272/60071000 oder online unter www.v-vb.de/terminvereinbarung .“ Aktuell sei für die Beratung kein negativer Corona-Schnelltest vorzuweisen. Zur Kontaktnachverfolgung könne die kostenlose Luca-App genutzt werden, die mittels eines QR-Codes in jeder Geschäftsstelle eingescannt werden kann.