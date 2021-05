Das Kreisgesundheitsamt meldete am Mittwoch einen weiteren Corona-Fall – dieser ist in Willebadessen erkannt worden. Die Zahl der aktiv Infizierten sank derweil auf 187 (-11). Ebenfalls eine gute Nachricht: Die Testpflicht für den Einkauf im Einzelhandel soll von Freitag an nicht mehr gelten.

Blick in die Kommunen

Bad Driburg: 11 (-3) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 5.

Beverungen: 7 (-1) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 0.

Borgentreich: 16 (-2) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 45.

Brakel: 23 (-1) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 86.

Höxter: 13 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 4.

Marienmünster: keine aktiven Infektionen, Inzidenz 0.

Nieheim: keine aktiven Infektionen, Inzidenz 0.

Steinheim: 16 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 32.

Warburg: 95 (-4) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 163.

Willebadessen: 6 (+/-0) eine Neuinfektion, Inzidenz 61.