Wenn „Tierpfleger“ E-Scooter suchen

Seggewiß ist einer von zwei „Operations Managern“ des E-Scooter-Verleihanbieters „Tier Mobility“ in Bielefeld und verantwortlich für die Wartung der hiesigen Flotte. 2018 wurde Tier vom Internetunternehmer Lawrence Leuschner in Berlin gegründet, ist seit August 2019 auch in Bielefeld aktiv und stockte seine Flotte zuletzt auf 1000 Roller auf. Wie aber läuft die Wartung im Hintergrund? In Sennestadt befinde sich aktuell das zentrale Lager für Bielefeld, sagt Seggewiß, von dort würden aber auch Paderborn, Gütersloh und Herford mitbetreut.