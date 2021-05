Ferienprogramm für Mitarbeiterkinder

Flexible Arbeitszeiten und flexible Arbeitsorte sind zwei der Schlüsselbegriffe, die im Zusammenhang mit mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf genannt werden. Das hat natürlich seinen Grund. Eltern und pflegende Angehörige wissen, dass die Zeiten der Betreuung oft nicht mit den eigenen Arbeitszeiten einhergehen. Für viele wird es bereits morgens stressig, wenn ein Stau, ein weinendes Kind oder verlegte Schuhe den mühsam perfektionierten Zeitplan durcheinanderbringen. Gut ist es dann, wenn großzügige Gleitzeitmodelle vorhanden sind, und die Startzeit flexibel ist. Von 6 bis 22 Uhr So wird es auch bei Konrad Reitz Ventilatoren praktiziert. Das 2019 mit dem Prädikat familienfreundlich ausgezeichnete Unternehmen nutzt schon viele Jahre ein Gleitzeitmodell, sogar im Schichtdienst in der Produktion, und bietet damit den Beschäftigten viel Flexibilität. Das Unternehmen mit Stammsitz in Albaxen produziert an fünf Standorten mit 400 Beschäftigten Industrieventilatoren, die weltweit gefragt sind. Seit März vergangenen Jahres sind die Büroarbeitszeiten zusätzlich erweitert worden und geben nun in einem Zeitraum 6 bis 22 Uhr den Beschäftigten die Möglichkeit, Betreuungsaufgaben privat in einem Zweischichtsystem zu überbrücken.