Dann hält ihnen Peter Bechauf einen Bienenwabenrahmen hin. Nach und nach versammeln sich die Insekten darauf. Nun muss der Imker nur noch aufpassen, dass er auch die Königin mitfängt. Wenn die Temperaturen steigen, beginnt für Peter Bechauf meist die arbeitsreiche Zeit. Der Imker wird gerufen, wenn Bienenvölker sich in fremde Gärten verirrt haben. Sitzen die Tiere erstmal auf seinem Holzrahmen, sind sie so gut wie gesichert. Er fegt sie vorsichtig in einen Eimer und nimmt sie so mit zu sich nach Hause. Dort kommen sie in einen Bienenkasten. Um die 15 Völker sammelt er zwischen April und Juli ein.