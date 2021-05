Acht Grad: Schwimmspaß nur für Hartgesottene

Spenge/Enger -

Von Julia Günther

Den linken und den rechten Fuß haben sie sehr vorsichtig ins Wasser gesetzt. Bei acht Grad am Morgen ist der erste Badespaß der Saison 2021 nur etwas für Hartgesottene. „Auf eine schöne warme Saison“, so wird der Badleiter Rainer Baumann am Mittwochmorgen von einer seiner Stammbadegäste am ersten Tag der Eröffnung begrüßt.