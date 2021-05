„Ich stehe zu dem, was ich tue, halte es für richtig“

Bielefelder zeigte über Jahre Falschparker an und machte sich viele Feinde in seinem Stadtbezirk

Bielefeld -

Von Heinz Stelte

Was die Leute von ihm denken, ist ihm egal. Was sie tun, nicht. Klaus P. (Name geändert) schreibt auf, fotografiert, meldet – hauptsächlich Falschparker. Genauer: Er hat es getan. „Seit vier Wochen mache ich das nicht mehr,“ sagt P. Aus Sorge um seine Familie, um seine Gesundheit. „Ich bin aus der Nummer raus, das ist mir zu gefährlich geworden.“ Es sei zu Gewalttätigkeiten gekommen, ganz offen, dazu Drohanrufe, Anfeindungen.