Ein Prost auf die Biergarten-Saison

Schloß Holte-Stukenbrock -

Von Dirk Heidemann

Die Außenbereiche von gastronomischen Einrichtungen dürfen an diesem Donnerstag auch in Schloß Holte-Stukenbrock wieder öffnen, da die Inzidenz im Kreis Gütersloh am Dienstag nach den Pfingstfeiertagen am fünften Werktag in Folge unter der Schallmauer von 100 lag.