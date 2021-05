Schwimmen möglich, Sonnenbaden noch nicht

Nachdem die Inzidenzwerte im Kreis Gütersloh in den vergangenen Werktagen gesunken sind, ist auch die Öffnung der Freibäder wieder möglich. Die Badegäste müssen sich in diesem Jahr allerdings auf neue Regeln im Waldbad einstellen, teilen die Gemeindewerke Steinhagen mit. Und: Zum Start am Samstag bleiben die Liegewiesen und das Nichtschwimmerbecken noch gesperrt. Sobald die Inzidenz im Kreis Gütersloh unter 50 sinkt, ist auch das Sonnen auf den Wiesen des Naturbades wieder erlaubt.

„Wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder losgehen kann und wir den Steinhagenern wieder Schwimmsport anbieten können“, sagt Gemeindewerke-Geschäftsführer Stefan Lütgemeier. „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt und sind seit Mitte Mai betriebsbereit. Alles andere konnten wir ohnehin nicht beeinflussen“, ergänzt Badleiter Ralf Aldenhoff. Seit März wurde deshalb im Waldbad gearbeitet, um alles für eine Sommersaison 2021 vorzubereiten – ohne zu wissen, wann es genau losgehen konnte. Beeindruckt war Ralf Aldenhoff wieder einmal von der Leistung seiner fleißigen Helfer. Diese hätten den überschüssigen Sand aus dem Schwimmbecken und die vielen Kubikmeter Laub wieder einmal in Rekordzeit entsorgt. Ende April wurde das frische Wasser eingelassen, durch das mäßige Frühlingswetter kommt das Wasser allerdings nur langsam auf Temperatur.

Das Wasser hat nur 14 Grad

Bis zur Saisoneröffnung am Samstag wird die Wassertemperatur dann jedoch nur bei etwa 14 Grad liegen, schätzt Ralf Aldenhoff, der sich trotz der neuen Regeln auf die Freibadsaison freut. Aktuell ist allerdings lediglich der reine Schwimmsport erlaubt. Die Startblöcke, die Rutsche im Nichtschwimmerbecken, sowie die Liegewiesen müssen bis zu einem Inzidenzwert von unter 50 geschlossen bleiben. Zudem gilt außerhalb der Becken Maskenpflicht. Einlass darf laut aktuell gültiger Coronaschutzverordnung nur denjenigen Besuchern gewährt werden, die einen negativen Corona-Schnell- oder PCR-Test vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dieser kann auf Papier oder auf dem Smartphone mitgebracht werden. Zudem müssen sich die Besucher per Ausweis verifizieren können. Ausnahmen gelten für Kinder bis zum Schuleintritt, da diese von der Testerfordernis ausgenommen sind, genauso wie für vollständig geimpfte Personen ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung, genesene Personen, die ein positives Testergebnis nachweisen können, das mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt, sowie genesene Personen, die vor mehr als 14 Tagen eine Impfstoffdosis gegen Covid 19 erhalten haben.

Zur Kontaktnachverfolgung setzen die Gemeindewerke Steinhagen in diesem Jahr auf die Luca-App. „Dadurch entfällt die lästige Zettelwirtschaft. Für uns und die Besucher wird es somit um einiges einfacher am Eingang“, sagt Stefan Lütgemeier. Wer kein Smartphone hat, kann jedoch weiter ein Formular ausfüllen.

Besucherzahl bleibt begrenzt

Wie im Vorjahr bleibt auch die Besucherzahl weiter begrenzt. Daher kommt auch wieder das bewährte Zählsystem zum Einsatz. Am Eingang und unter www.gs-werke.de können die Besucher sehen, ob die Höchstgrenze bald erreicht sein wird. Eine vorherige Terminreservierung ist nicht möglich.

Geöffnet ist das Bad nach dem Eröffnungswochenende bis auf Weiteres nur bei schönem Wetter und jeweils werktags von 13 bis 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Nach zwei Stunden wird das Bad jeweils für 30 Minuten für Reinigungsarbeiten geschlossen.