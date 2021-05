Zur künftigen Ausgestaltung der General-Bishop-Straße (GBS) soll nun das Beteiligungsverfahren nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) initiiert werden. Darauf einigte sich der Ausschuss für Mobilität und Klimaschutz in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag im Bürgerhaus. Vorausgegangen war eine umfangreiche Erläuterung von Klaus Hagemeier, Vorstand der Stadtwerke AöR. Er setzte die Ausschuss-Mitglieder über die neuesten Entwicklungen in Kenntnis. Demnach soll der Fahrradstreifen auf der Südseite der General-Bishop-Straße breiter gemacht werden. Dies seien notwendige verkehrstechnische Vorgaben. Allee-Bäume direkt am Straßengraben erhalten Mit Hilfe einer Schutzplanke sollen aber die Allee-Bäume direkt am Straßengraben erhalten bleiben. Dennoch bedeutet das für insgesamt 34 gesunde Bäume das Aus.